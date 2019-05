Gilets jaunes : 2500 manifestants et de nombreuses violences à Lyon

Alors que la manifestation du XXVIe acte des Gilets jaunes se disperse lentement, plusieurs dégâts matériels importants sont constatés. Vitrines brisées, arrêts de tram détruits : huit personnes ont pour l’instant été interpellées. La préfecture précise également que dix CRS ont été blessés.

Ils étaient environ 2500 cet après-midi à manifester dans les rues de Lyon pour cet acte XXVI des Gilets jaunes marqué par un rassemblement national dans la capitale des Gaules. Si le début du mouvement s’est déroulé dans le calme, la tension est montée d’un cran deux heures après le départ au niveau de la piscine du Rhône, quai Claude Bernard. Les premiers jets de bouteilles et parpaings ont appelé ceux de grenades lacrymogènes, tandis que des groupes de casseurs s’en sont pris à l’arrêt de tram situé sur le quai, complètement détruit. Selon la préfecture, plusieurs individus "très violents et apparentés à l’ultra gauche" ont affronté les forces de l’ordre, et ont fait 10 blessés dans leurs rangs. Une violence qui, toujours selon la préfecture, a obligé les policiers à détourner l’itinéraire initial de la manifestation. Le cortège a un temps été scindé en deux aux alentours du pont Gallieni, avant que le mouvement ne se dissipe peu à peu. Il resterait selon nos informations quelques centaines de personnes réfugiés sur les quais, repoussés par la police en direction de Gerland.