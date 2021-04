Lyon : Les élus de droite dénoncent la censure du débat démocratique à la Métropole

Les élus de la Droite, du Centre et de la Société civile déplorent aujourd'hui, de ne pas pouvoir traiter les dossiers à temps, à cause de l'organisation de la majorité écologiste. Une organisation qui ne permettrait pas les conditions d'un débat démocratique selon eux.

Le Groupe "Rassemblement de la Droite, du Centre et de la Société civile" s'insurge contre la majorité écologiste à la Métropole de Lyon. Ils lui reprochent de ne pas impliquer l'opposition lors des temps où sont décidées les grandes orientations : "Les rapports qui fixent les orientations politiques et décident d’inscriptions budgétaires importantes sont inscrits lors de la commission permanente qui se réunit à huis-clos pour éviter le débat public du Conseil de la Métropole".

Selon le groupe de droite, le président de la Métropole, Bruno Bernard (EELV), prétend des problèmes de délais du Conseil de la Métropole. Ils entendent cette explication comme un prétexte "fallacieux", et attaquent le choix du président de réduire le nombre de séances du Conseil de la Métropole. Pour eux, s'ils ne peuvent travailler dans les temps, c'est parce-que les dossiers leur parviennent trop tard. "Nous conseillons au Président et aux vice-présidents de la Métropole de travailler un peu plus et un peu plus vite et ainsi redonner cette capacité d’inscrire les rapports en Conseil de la Métropole", explique le communiqué.

"Ils sont certains d’avoir la vérité révélée et donc qu’il faut non pas combattre mais éliminer leur opposition"

"La majorité écologiste/extrême gauche méprise le débat démocratique. Selon leur vision, les positions qui s’opposent, ou simplement diffèrent de leur vision souvent doctrinaire ne devraient pas exister. Comme les plus conservateurs, ils sont certains d’avoir la vérité révélée et donc qu’il faut non pas combattre mais éliminer leur opposition", témoigne Philippe Cochet, Maire de Caluire-et-Cuire, Président du groupe de la Droite, du Centre et de la Société civile. Le torchon brûle entre la majorité écologiste et son opposition de droite.