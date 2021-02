Lyon : les élections régionales, c’est pour le 13 et 20 juin

L’Assemblée nationale a dit oui ce mardi 9 février au décalage des élections régionales initialement programmée en mars 2021. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a fait savoir que les nouvelles dates de l’élection seraient fixées au 13 et 20 juin.

Après le Sénat la dernière semaine de janvier, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’approuver le projet de loi de report des élections régionales. Initialement prévues en mars 2021, elles doivent être repoussées au 13 et 20 juin 2021.

Marlène Schiappa, a indiqué que "si le Parlement adopte le report des élections régionales et départementales à juin prochain, le décret de convocation des électeurs sera pris dès la promulgation de la loi. Ce décret proposera d'organiser les scrutins le 13 et le 20 juin".

Ce report implique également les élections départementales. Elles ne concernent pas les électeurs du Grand Lyon, du fait du statut spécial de la Métropole.

Le report des élections régionales avait été préconisé dans un rapport mi-novembre remis par Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel.

Faciliter la tenue de la campagne et du vote

Des mesures doivent être prises pour faciliter la campagne électorale et le vote malgré le contexte sanitaire. Comme lors du second tout des municipales, il sera possible de faire deux procurations contre une habituellement.

La campagne officielle sera, elle, allongée à 19 jours contre 12 jours habituellement. Les candidats seront également autorisés à mettre en place un numéro vert pour renseigner les électeurs sur leurs programmes.