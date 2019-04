Lyon : les éboueurs en grève bloquent le dépôt, la police intervient

Ce mercredi matin, les éboueurs du privé, en grève, ont bloqué une nouvelle fois le dépôt. La police est intervenue pour laisser les camions sortir.

Depuis plus d'une semaine, des salariés de l'entreprise Pizzorno sont en grève. Le ramassage des ordures est perturbé dans les 3e, 6e et 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin (la métropole invite les habitants à sortir leurs poubelles sur le trottoir, lire ici).

Comme mardi, les salariés en grève se sont réunis devant le dépôt de Pizzorno à Vénissieux empêchant les camions de sortir. Les policiers sont une nouvelle fois intervenus pour faire lever le blocage. Du côté de la préfecture, on assure que les forces de l'ordre n'interviennent qu'en cas de rassemblement sur la voie publique.

Face à un mouvement qui perdure, la société Pizzorno a fait venir d'autres salariés de ville comme Valence pour assurer le ramassage. Des négociations devraient être prévues ce mercredi, les grévistes demandent une revalorisation salariale ainsi que des améliorations de leurs conditions de travail. En attendant, les ordures commencent à s'entasser dans les rues de Lyon. Selon la métropole, "le service de ramassage fonctionne à moitié de ses capacités humaines et matérielles".