Grève des éboueurs à Lyon : les habitants invités à sortir leurs poubelles

© Olivier Six

La grève des éboueurs du privé continue et le ramassage des ordures est perturbé dans certains arrondissements de Lyon, Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. Ce mardi, la métropole invite les habitants à sortir leurs poubelles à l'extérieur des immeubles.

Les salariés de l'entreprise Pizzorno sont en grève depuis le 2 avril et demandent une revalorisation salariale ainsi que des améliorations de leurs conditions de travail. Ce mouvement impacte depuis une semaine le ramassage des ordures dans le 3e, 6e et 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin.

Selon la métropole de Lyon, le "service de ramassage fonctionne à moitié de ses capacités humaines et matérielles chaque jour, entraînant une collecte réalisée une à deux fois par semaine selon les territoires". Des collectes d'urgence sont réalisées en fin de journée sur certains "points noirs" qui présentent "des risques sanitaires et de sécurité". Par ailleurs, pour Lyon et Villeurbanne, où en temps normal les agents vont chercher les bacs à l'intérieur des habitations, la métropole de Lyon invite les habitants à mettre leurs poubelles à l'extérieur des immeubles "dans le cas où celles-ci n’auraient pas été sorties depuis plusieurs jours, afin de faciliter le ramassage".

De leur côté, les agents de la métropole ont cessé leur mouvement de grève le vendredi 5 avril, le ramassage est assuré dans l'ensemble des autres villes de la métropole et les rues où s'entassaient les ordures depuis deux semaines, commencent à être à nouveau propres.