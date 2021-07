Lyon : les conditions de circulation encore difficiles dans le sens des départs

La route des vacances sera une nouvelle fois chargée ce dimanche 18 juillet pour les Lyonnais et les Lyonnaises. Une bonne partie de la France est repassée en vert, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours placée en "orange" dans le sens des départs. Le trafic sera dense sur l’A7 et l’A43.

Après un samedi classé "rouge", les conditions de circulation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes s’améliorent un peu ce dimanche 18 juillet. Le trafic sera tout de même dense en direction des Alpes et de la Méditerranée, Bison futé a placé la journée en "orange" dans le sens des départs.

De nombreux automobilistes sont ainsi attendus sur l’A43, en direction de Chambéry, tout au long de la journée. Il est donc recommandé d’éviter cette portion de l’autoroute de 9 à 19 heures et plus particulièrement à la mi-journée, entre midi et 15 heures, en raison d’un pic d’affluence.

#InfoTrafic : Ce dimanche vous serez encore nombreux sur la route des vacances. Regardez les prévisions trafic pour savoir comment éviter les bouchons. #BisonFuté #TraficExpress @Radio1077 pic.twitter.com/tbzr2o5wsQ — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) July 17, 2021

Bison futé invite également les usagers à ne pas emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 15 à 19 heures. Pour les Lyonnais et Lyonnaises qui prendraient la direction du Sud de la France ce dimanche, la circulation sera particulièrement difficile au niveau d’Aix-en-Provence entre 13 et 16 heures.

Enfin, les automobilistes qui remontent du Sud ne devraient pas rencontrer de problèmes d’importance, Bison futé à place toute la France en "vert" dans le sens du retour.