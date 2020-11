Lyon : les commerçants, restaurateurs, hôteliers, manifestent ce lundi

Les commerçants, restaurateurs et hôteliers notamment se sont rassemblés ce lundi matin devant la Préfecture du Rhône. Ils réclament notamment l'exonération de leurs loyers pendant les périodes de confinement.

Indemnisation des pertes d'exploitation, exonération des loyers pendant les périodes de confinement, les commerçants et restaurateurs se sont rassemblés ce lundi matin devant la Préfecture du Rhône.

De nouvelles discussions doivent intervenir ces prochains jours autour de la question de la réouverture des commerces de proximité. Mais la situation reste alarmante dans les hôpitaux de la région (lire ici) et toute inflexion à court terme, sur la fermeture des commerces de proximités, reste peu probable.

"Ne nous précipitons pas sur les plateformes de commerce mondial"

"Je veux en appeler à la solidarité de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais avec nos commerces de proximité, avec nos commerçants locaux. Nos commerçants sont nos voisins. Il est de notre responsabilité d'être solidaires avec eux en les privilégiant. Ils font aussi notre ville", martelait vendredi le maire de Lyon, Grégory Doucet.

"Préférons les commerces de proximité et attendons autant que possible leur réouverture ou la mise en place de dispositifs "click and collect". Ne nous précipitons pas toutes et tous pour aller faire nos achats sur des plateformes numériques de commerce mondial. Faisons en sorte de réaliser nos achats auprès de nos commerçants de proximité. J'invite les Lyonnais à différer leurs achats. Attendons un peu que tous les dispositifs soient mis en place", ajoutait le maire de Lyon.

