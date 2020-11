Coronavirus : l'appel du maire de Lyon aux Lyonnais pour sauver les commerces de proximité

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, est revenu ce vendredi sur la situation épidémique alarmante dans le Rhône. Il en appelle aux Lyonnais. "Préférons les commerces de proximité", a-t-il martelé, tout en dressant un tableau très inquiétant de l'évolution de l'épidémie à Lyon.

A Lyon, la situation épidémique est alarmante. Les hôpitaux sont encombrés. Le département du Rhône est le département français où il y a le plus de patients hospitalisés des suites du covid-19 ce vendredi (le point ici). C'est factuel.

Les commerces de proximité ont dû fermer depuis vendredi dernier. Et le début du nouveau confinement. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, appelle les Lyonnais à la solidarité.

"Ne nous précipitons pas sur les plateformes de commerce mondial"

"Je veux en appeler à la solidarité de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais avec nos commerces de proximité, avec nos commerçants locaux. Nos commerçants sont nos voisins. Il est de notre responsabilité d'être solidaires avec eux en les privilégiant. Ils font aussi notre ville", martèle Grégory Doucet.

"Préférons les commerces de proximité et attendons autant que possible leur réouverture ou la mise en place de dispositifs "click and connect". Ne nous précipitons pas toutes et tous pour aller faire nos achats sur des plateformes numériques de commerce mondial. Faisons en sorte de réaliser nos achats auprès de nos commerçants de proximité. J'invite les Lyonnais à différer leurs achats. Attendons un peu que tous les dispositifs soient mis en place", ajoute le maire de Lyon.

"A trop relâcher, on prend des risques sur des vies humaines"

Certaines maires demandent la réouverture des commerces de proximité. Qu'en pense le maire de Lyon ?

"Nous sommes en confinement. Il est important de respecter les règles de la manière la plus stricte possible. Aujourd'hui, un relâchement, c'est demain davantage de personnes hospitalisées. Chacun, individuellement, je ne dis pas ça pour culpabiliser, mais c'est un état de fait", poursuit-il.

"Je me suis rendu à HEH (l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon), je me suis rendu compte de la difficulté des soignants au quotidien. Tous les jours, on crée des lits de réanimation supplémentaires pour faire face à l'accroissement du nombre de malades. Bien sûr qu'il faut entendre les difficultés des commerçants, on a besoin de mettre des dispositifs pour leur venir en appui, j'en suis conscient, pour autant il faut aussi tenir compte de la situation sanitaire. A trop relâcher, on prend des risques sur des vies humaines", conclut-il.

Plus de 6 000 patients hospitalités des suites du covid dans la région

Dans la région, plus de 900 patients sont en réanimation ce vendredi. Pour rappel, il y a 559 lits de réanimation en temps normal dans la région. Et ce chiffre de 900 patients va continuer à augmenter ces prochains jours... Le risque de saturation est réel. Par ailleurs, plus de 6 000 patients covid-19 sont hospitalisés dans la région lors de cette 2e vague, déjà deux fois plus qu'au pic de la 1ère vague au mois d'avril (3055).

