Coronavirus à Lyon : le point ce lundi matin dans les hôpitaux de la région

La tension est de plus en plus vive dans les hôpitaux de la région. Ce lundi matin, plus de 800 personnes sont en réanimation dans la région des suites du covid-19. Pour 559 lits de réanimation en temps normal pour toutes les pathologies...

Le virus circule toujours autant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus touchée de France par cette 2e vague. Dans les hôpitaux, tout le monde n'en a pas peut-être encore pris conscience, mais la situation est alarmante. Avec un risque réel de saturation dans quelques jours...

Quelques choses à retenir ce lundi matin (9 novembre) :

- 6 580 patients sont hospitalisés dans la région des suites du covid-19 (au pic de la 1ère vague, mi-avril, il y avait "seulement"... 3 055 patients covid dans les hôpitaux de la région)

- 809 personnes en réanimation des suites du covid-19 dans la région (déjà plus qu'au pic de la 1ère vague, et on est encore loin du pic de la 2e vague)

- 200 patients de Lyon, de Saint-Etienne et de toute la région sont transférés en urgence dans toute la France pour libérer des lits dans la région

- le Rhône est le département de France avec le plus de malades suivis pour covid-19 à l'hôpital (1815), là-aussi, largement au-delà de la 1ère vague.

- les professionnels de santé s'alarment de se retrouver dans la situation, dans quelques jours dans la région, de devoir choisir les patients qui seront admis ou non en réanimation , faute de place.

- plus de 1 000 patients sont déjà en réanimation dans la région (patients covid et non covid) pour au maximum 1 250 places avec la déprogrammation de toutes les opérations non urgentes. Des projections font état... de 1500 à 1700 patients en même temps dans quelques jours. D'où les transferts en urgence de nombre de patients vers d'autres régions moins touchées.