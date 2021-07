Lyon : les agents de la Ville sont appelés à faire grève à la rentrée

Les agents de la Ville de Lyon sont mécontents. L'intersyndicale (CGT, SUD, UNSA, CFDT, CFTC, FO) a déposé un préavis, ce dernier appelle à la grève du 30 août au 3 septembre.

La rentrée s'annonce agitée à Lyon. L'intersyndicale a déposé un préavis de grève du 30 août au 3 septembre qui concerne l'ensemble des agents de la Ville et du Centre communal d'action sociale (CCAS). Ces derniers souhaitent dénoncer la délibération sur le temps de travail votée par les élus lyonnais qui sera effective au 1e janvier 2022. "C'est un recul social sans précédent. En augmentant le temps de travail, c'est le service public que notre maire met à mal", indiquent les syndicats dans un communiqué.

La CGT, la CFDT, la CFTC, Sud, UNSA et FO s'en prennent également à la délibération sur le droit de grève pour les agents des écoles et des crèches, qui "amputera leurs droits en les ponctionnant systématiquement d'une journée de salaire quel que soit le temps de débrayage". L’intersyndicale propose "un délai de prévenance de 48 heures et la possibilité comme la loi le permet à chacun de faire grève de 1 à 24 heures."