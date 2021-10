Lyon : les agents de contrôle des TCL désormais équipés de caméras, tout ce qu'il faut savoir

Les 250 agents de contrôle et d'intervention TCL, à Lyon, sont désormais équipés de caméras. Alors que la situation sur le réseau TCL s'est dégradée, en terme de sécurité, depuis la fin du confinement. Explications.

Depuis la fin du confinement, la situation s'est dégradée sur le réseau TCL, à Lyon. Notamment pour les contrôleurs. Deux tiers des contrôleurs subissent, chaque mois, au moins une agression verbale ou physique, indique le Sytral. "On a constaté une dégradation depuis le confinement. Avec une agressivité plus forte. On essaye de reprendre le contrôle", indique le président écologiste du Sytral et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Ainsi, le Sytral, qui engage plus de 26 millions d'euros chaque année en terme de sécurité, se dote d'une centaine de caméras de protection individuelle pour équiper les agents de contrôle et d'intervention du réseau TCL.

21 caméras sont d'ores et déjà opérationnelles. A terme, il y aura au moins une caméra par équipe (les agents de contrôle et d'intervention sont au minimum par équipe de quatre).

Une information orale lors du déclenchement est obligatoire

Les agents de contrôle et d'intervention, il y en a 250 sur le réseau TCL à Lyon, pourront déclencher la caméra "dans les cas d'agressivité, d'outrage, menaces et violences, lors de risques ou situations particulières ou à la demande de l'usager", précise le Sytral. Le port de la caméra doit être visible (sur le torse), un voyant rouge indique quand la caméra enregistre et "une information orale lors du déclenchement doit obligatoirement être faite par les agents aux personnes filmées", poursuit le Sytral.

La durée de conservation des images est de 30 jours et seules des personnes habilitées seront autorisées à accéder aux enregistrements. Les agents ne sont pas habilités, eux, à regarder les images.

"Dès qu'il y aura un problème, on averti l'usager qu'on va déclencher l'enregistrement. Au moment où l'on active la caméra, ça enregistrera 30 secondes avant, puis jusqu'au moment où on désactive l'enregistrement", explique Pierre-François Héritier, chef de bord du réseau Keolis Lyon