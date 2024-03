Quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages vendredi 

Vendredi 15 mars, quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône, seront placés en vigilance jaune pour un risque d’orages.

La journée de vendredi 15 mars devrait être agitée le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les prévisions de Météo France, l’Ain, l’Isère, le Rhône et la Loire devraient être touchés par une perturbation orageuse dans l’après-midi et la soirée. Les quatre départements seront donc placés en vigilance jaune aux orages dès le début d’après-midi.

Dans le département du Rhône, la ville de Lyon devrait être touchée par des averses orageuses de 16 à 19 heures. Un peu plus au nord, du côté de Villefranche-sur-Saône, les perturbations pourraient se prolonger jusqu’à 22 heures. Dans la Loire, la ville de Saint-Étienne pourrait également connaître des averses orageuses durant cette période. Plus à l’est, les villes de Bourg-en-Bresse et Grenoble devraient être sujettes à des averses orageuses de 15 à 22 heures pour la première et aux environs de 19 heures pour la seconde.