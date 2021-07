Lyon : le trafic sera chargé dès vendredi sur les routes de la région

Les départs en vacances se poursuivent ce week-end dans la région lyonnaise. Les conditions de circulation devrait commencer à se dégrader à partir de ce vendredi. De fortes perturbations sont également attendues samedi dans le sens des départs. Bison Futé a classé la journée en "rouge".

L’été avance et le ballet des départs en vacances se poursuit inlassablement au début de chaque week-end des mois de juillet et août. Ce week-end des 24 et 25 juillet ne fera pas exception à la règle.

Bison Futé annonce une nette dégradation des conditions de circulation sur les routes de l’agglomération lyonnaise, et plus généralement dans toute la France, dès ce vendredi. La journée est classée en "orange" et il est ainsi recommandé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 14 à 20 heures, tout comme l’A43 entre Lyon et Chambéry, de 15 à 20 heures.

Un samedi classé "rouge"

Samedi, les perturbations devraient être encore plus importantes selon les prévisions de Bison Futé, qui a placé la totalité de l’Hexagone en "rouge" dans le sens des départs. Des ralentissements et des bouchons sont à prévoir dans le sens de la descente vers le sud de la France. Il est ainsi conseillé d’éviter l’A7 de Lyon à Orange, entre 7 et 17 heures et plus précisément en fin de matinée et début d’après-midi où un pic d’automobilistes est annoncé. L’A43, entre Lyon et Chambéry, sera également très congestionnée tout au long de la journée avec une augmentation notable du trafic de 11 à 14 heures.

La circulation sur la route des retours sera elle aussi très dense ce samedi, notamment sur l’A7 entre Orange et Lyon de 9 à 15 heures.