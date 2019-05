Lyon : le tournoi WTA aura lieu en 2020 au Palais des Sports de Gerland

C'est désormais official, il y aura bien un tournoi professionnel féminin de tennis à Lyon en 2020. C'est Caroline Garia qui l'a annoncé ce lundi. Cet événement aura lieu en intérieur au Palais des Sports de Gerland.

Dans un communiqué publié ce lundi en début d'après-midi, Caorline Garcia a confirmé la tenue d'un nouveau tournoi WTA à Lyon à partir de 2020. Cet événement intégrera le circuit mondial professionnel féminin au cours du 1er trimestre de l’année prochaine sans que l'on en connaisse encore la date exacte. “Je suis une ambassadrice au quotidien à travers le monde de la ville et de la Métropole de Lyon et je me réjouis de promouvoir ma passion sur mon territoire d’origine qui est une vraie terre de tennis et d’innovation en terme de sport féminin. Ce projet me tenait à cœur depuis de nombreuses années, je pense que c’est le moment idéal pour le mettre en place et je souhaite le pérenniser dans le temps”, a déclaré la joueuse lyonnaise dans ce communiqué. Plus de précisions seront annoncées dans les semaines à venir par la joueuse de tennis lyonnaise. On sait tout de même déjà qu'il aura lieu en indoor dans le Palais des Sports de Gerland.

Ce sera le second tournoi majeur à Lyon après le retour il y a deux ans du tournoi masculin appelé Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes et dont la 3e édition aura lieu en mai au Parc de la Tête d'Or. Si ce dernier est très largement sponsorisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez le nouveau tournoi féminin semble lui être tombé dans le giron de la ville et de la métropole de Lyon qui cosignent le communiqué envoyé à la presse ce lundi.