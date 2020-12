Lyon : le Secours Populaire lance la campagne Pères Noël Verts dans le Rhône

Plusieurs actions de solidarité vont être menées par l'organisme pour les fêtes de Noël.

Ce vendredi 4 décembre marque le lancement de l'opération Pères Noël Verts, une campagne menée par le Secours Populaires à destination des personnes en difficultés.

Tout au long du mois de décembre, la fédération du Rhône de l'association va se mobiliser et compter sur la générosité de tous afin de mener tout un tas d'initiatives de solidarité et de collecte pour les plus démunis, afin de lutter contre l'exclusion, la pauvreté et la précarité.

Le Covid-19 a accentué l'isolement des plus démunis

Créée en 1976, l'opération Pères Noël Verts aura d'autant plus d'importance en cette fin d'année que le Covid-19 s'est abattu de plein fouet sur la région. En conséquence, les évènements conviviaux habituellement proposés, tels que les repas festifs ou les sorties, ne pourront avoir lieu, ce qui accentue l’exclusion et l’isolement de certains de nos compatriotes.

Pour faire face à la crise et à l'approche des fêtes de fin d'année, le Secours Populaire assure donc qu'il est " plus que jamais primordial de poursuivre la solidarité " en cette période difficile, " pour apporter un peu de douceur aux personnes les plus fragiles ".

Mise en place de collectes en ligne

Le déploiement des bénévoles du Secours populaire s'effectuera dans le respect des règles sanitaires. C'est pourquoi des collectes financières, via des cagnottes en ligne et matérielles, vont être mises en place tout le mois de décembre.

" Jouets neufs, produits festifs et produits d’hygiène seront notamment collectés au sein de plus d’une vingtaine d’entreprises, associations et établissements scolaires partenaires encore ouverts, précise l'association. Grâce à ces collectes, les personnes aidées par le Secours populaire recevront des colis festifs, complétés de bons d’achats, jouets, jeux et livres pour les enfants, sur un temps convivial. "

Si vous souhaitez soutenir l'action du Secours populaire, rendez-vous ici.