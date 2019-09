Lyon : le sauveur du quartier historique du Vieux Lyon est décédé

Il a grandement contribué à sauver le quartier historique du Vieux Lyon. Régis Neyret, 92 ans, est décédé. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, lui rend hommage ce samedi.

C’est une figure emblématique de la défense du patrimoine lyonnais qui s’en est allée. Régis Neyret, 92 ans, ancien journaliste, est décédé. Il a grandement contribué à sauver le quartier historique du 5e arrondissement, où Lyonnais et touristes aiment tant déambuler.

"Fondateur de la renaissance du Vieux-Lyon, Régis Neyret avait contribué à sauver ce quartier historique en s'opposant au projet qui devait en détruire une partie, réagit le maire de Lyon, Gérard Collomb, dans un communiqué. C'est ainsi qu'il put obtenir la création du premier secteur sauvegardé de France dans le cadre de la loi Malraux".

"Plus tard il fut un des acteurs majeurs du classement du site historique de Lyon sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Avec sa disparition, Lyon perd l'un des plus ardents défenseurs de son histoire et de son identité", conclut le maire de Lyon. Régis Neyret a aussi écrit plusieurs livres sur Lyon et son histoire.