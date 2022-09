Lyon : le salon Natexpo revient à Eurexpo dès le 18 septembre

Du 18 et 20 septembre prochain, le salon Natexpo revient à Eurexpo Lyon avec de nombreuses nouveautés pour le marché du bio.

1 800 exposants, marques et acteurs de la bio française et internationale seront présents à Eurexpo du 18 au 20 septembre. Le salon Natexpo de La Fédération Natexbio a prévu de nombreuses nouveautés cette année.

Natexpo présentera tout l’univers de la bio que ce soit l’alimentation, la cosmétique, l’hygiène, les compléments alimentaires ou encore les équipements et services dans les magasins.

Cinq circuits pour tout découvrir du bio

Deux nouveaux parcours thématiques seront proposés : un parcours "local" afin de cibler les entreprises avec des engagements de proximité et un parcours "épure" présentant les acteurs de la cosmétique bio haut de gamme.

Au total, cinq circuits sont prévus pour découvrir des ingrédients innovants pour la cosmétique, les compléments alimentaires, l’univers végétal, locaux ou "plus que bio". L’un des circuits est organisé en partenariat avec Ingrébio. C’est un circuit découverte des ingrédients bio donnant l’occasion de rencontrer des exposants clés pendant 1 heure.

Le salon propose également la découverte des lauréats des Trophées Natexpo 2022. Les produits les plus novateurs, utiles et originaux mis en vente cette année seront récompensés.

Une augmentation de 11,4%

Aujourd’hui, le marché de l’alimentation bio a augmenté de 11,4% par rapport à 2019. L’étude menée par le Credoc et AND International prévoit un chiffre d’affaire dans les secteurs de l’alimentaire et les cosmétiques bio doubler. En 2027, celui-ci passerait de 13 milliards d’euros à 26 milliards.

