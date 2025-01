Lugdunum, musée de la Métropole de Lyon, affiche un chiffre de fréquentation record en 2024 avec près de 170 000 visiteurs.

Le musée Lugdunum se souviendra de cette année 2024 : 169 238 visiteurs précisément ont passé les portes du musée, soit un record de fréquentation sans précédent. En 2023, plus de 158 000 personnes avaient franchi les portes de Lugdunum, ce qui représentait déjà une hausse de 30,5 % par rapport à l'année 2022. Cette fréquentation a notamment été permise par l'exposition LEGO "Les aventures de Brickius Maxium" d'octobre 2023 à juin 2024, qui a attiré près de 150 000 visiteurs. Aussi, jusqu'au 1er juin 2025, le musée accueille l'exposition "Un empire, des peuples", dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Louvre.

"De plus en plus de curieux, d’amoureux d’histoire"

De plus, près d'un million de visiteurs ont été accueillis sur le site des théâtres romains, dont fait partie le musée. "Grâce à une programmation pertinente et son patrimoine historique exceptionnel, le musée attire de plus en plus de curieux, d’amoureux d’histoire, venus découvrir les merveilles qui font notre histoire commune", se satisfait le président métropolitain Bruno Bernard, dans un communiqué.

L'année 2025 marque aussi pour le musée les 50 ans de sa création. Inauguré le 15 novembre 1975, il avait été imaginé par l'architecte Bernard Zehrfuss. Une programmation en lien avec son histoire sera proposée aux visiteurs au second semestre de l'année. "Un bâtiment tout aussi exceptionnel que les collections qu’il abrite, un bâtiment parfaitement intégré dans le paysage archéologique du site, un bâtiment qui nous immerge dans l’histoire et nous frappe de par son étonnante modernité", conclut Bruno Bernard.

