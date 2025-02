"Des montants historiques" pour la rénovation des équipements sportifs à Lyon

Julie Nublat-Faure, adjointe à la Ville de Lyon chargée de la politique sportive, revient pour Lyon Capitale sur l’héritage des Jeux olympiques de Paris 2024 à Lyon. Et répond aux critiques concernant l’état et la disponibilité des équipements sportifs dans la commune.

Lyon Capitale : Quel héritage la ville de Lyon gardera-t-elle des Jeux de Paris 2024 ?

Julie Nublat-Faure : La ville de Lyon gardera un héritage un peu immatériel avec l’événement de la flamme paralympique qui a été un moment très fort pour notre ville. Ça a donné une visibilité incroyable à la flamme paralympique et au handisport de manière plus globale. On a aussi profité de ces Jeux pour lancer un grand diagnostic des enfants des écoles de la ville de Lyon concernant leur pratique sportive et leur santé. Les Jeux ont été l’occasion de mettre en place des dispositifs et des outils favorisant l’activité sportive quotidienne. Dans deux ans, nous avons prévu de refaire ce diagnostic pour calculer notre progression.

Beaucoup de clubs nous parlent du manque de gymnases et d’infrastructures à Lyon. Que répondez-vous ?

Avant même les Jeux, c’était la question récurrente de beaucoup de grandes villes. Lyon manque clairement de foncier. Depuis le début du mandat, on a mis en place un gros volet de rénovation de nos équipements sportifs qui devrait permettre, en partie, de résoudre ces problèmes. On veut améliorer les conditions de trafic dans les gymnases existants et les optimiser. Au total, 117 millions d’euros ont été investis pour la rénovation et la construction de nouveaux équipements sportifs. Ce sont des montants historiques, qui n’avaient jamais été aussi élevés à Lyon. Dans ce budget, la grosse partie concerne des rénovations comme à la piscine de Garibaldi, celle de Vaise ou les patinoires Baraban et Charlemagne qui sont concernées en ce moment par de gros travaux.

Comment expliquez-vous l’état parfois vieillissant de certains équipements à Lyon ?

Pour nos prédécesseurs, ce n’était sans doute pas une priorité. Ils ont souvent mis de côté et repoussé à plus tard les travaux de rénovation. On a une vraie dette concernant ces équipements et on essaye de rattraper notre retard petit à petit.