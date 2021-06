Lyon : le prix Polar Jeunesse 2021 décerné à Anaïs Vachez

Le prix, soutenu par la Ville de Lyon, récompense un roman ou un album policier jeunesse publié dans l'année. Les jurés sont les élèves de plusieurs écoles partenaires.

Le prix Polar Jeunesse a été créé en 2015 par les Quais du Polar et la librairie À Titre d'Aile, avec le soutien de la Ville de Lyon. Anaïs Vachez est lauréate de l'édition 2021, pour son album Les élèves de l'ombre. Il raconte l'histoire d'une jeune élève, Jade, et de son étrange professeur, qui distribue les heures de colle, dont les élèves ressortent dociles et hagards, comme des "pantins sans âme".

Le prix a été remis le vendredi 4 juin après-midi à l'Hôtel de Ville en présence des élèves ayant participé au prix 2021. Huit écoles lyonnaises ont participé cette année, issues de plusieurs arrondissements. Les élèves se sont familiarisés avec les livres en lice pour le prix, accompagnés de l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, avant de décider de la lauréate.