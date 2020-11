Lyon : le point sur la météo de la semaine

Si le début de semaine à Lyon s'annonce très nuageux, de belles éclaircies apparaîtront dès mercredi et jusqu'au week-end.

Ce lundi après-midi, des rayons de soleil devraient se glisser au travers des nuages qui englobent la ville depuis le début de la matinée. 17°C sont annoncés sur cette courte période d'éclaircies, puisque la soirée s'annonce elle aussi nuageuse et que de la brume devrait s'inviter dans la soirée.

Mardi, ce temps capricieux sera de nouveau au rendez-vous sur l'ensemble de la journée, pour une température comprise entre 12°C et 16°C.

Il en sera de même mercredi matin, avant que le soleil ne refasse son apparition dans la journée et que la température ne chute en début de soirée (9°C).

C'est à partir de jeudi qu'une nette amélioration apparaîtra. Des éclaircies sont prévues du matin au soir, pour une température qui oscillera entre 13°C et 14°C.

Rebelote vendredi, où la matinée sera plus fraîche que la veille (9°C) mais l'après-midi et la soirée plus agréables (16°C et 14°C).

Une température plutôt agréable qui se maintiendra ce week-end : samedi et dimanche, 16°C sont également prévu en pleine journée et le soleil devrait encore répondre présent.