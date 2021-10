Lyon : Le Petit Paumé distribue son guide place Bellecour ce samedi 9 octobre

Après deux années d'absence, le Petit Paumé reprend du service. Pour trouver le guide 2022 de la ville de Lyon, rendez-vous place Bellecour le 9 octobre entre 10 heures et 19 heures.

"On essaye d'être représentatifs de tout ce qui est possible de faire ou de découvrir à Lyon", expliquait Arthur Mink sur le plateau de LyonCapitaleTV. Pour l'édition 2022, les étudiants de l'EMLyon qui réalisent le guide ont du travailler intensément, du fait de la réouverture tardive des restaurants. De mai à juillet, chaque testeur a réalisé neuf tests d'établissements par semaine. Avec pour résultat un guide qui est distribué place Bellecour le 9 octobre de 10 heures à 19 heures.

L'évènement accueille aussi plusieurs activités, un terrain de basket, un espace détente, une buvette et des stands de restauration. Le maire Grégory Doucet donnera un discours à 11 heures 40 et des concerts et shows sont prévus.

Après une polémique en 2019 autour de propos racistes dans l'une des critiques et presque deux ans de crise sanitaire, le Petit Paumé a décidé de changer sa formule. "Cette année pour la ligne éditoriale, on garde l'ADN du Petit Paumé, à savoir l'impertinence, pouvoir critiquer avec humour, tout en essayant d'apporter une notion de bienveillance. (...) C'était malvenu d'arriver après deux ans de crise pour tacler des établissements", développe Arthur Mink. Pour se faire son avis, il ne reste qu'à se présenter place Bellecour samedi 9 octobre.