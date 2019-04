Lyon : le périmètre de sécurité reconduit pour l'acte 24 des Gilets jaunes

Comme depuis deux semaines, il sera interdit de manifester dans une partie de la Presqu'île ce samedi de 12h à 20h pour l'acte 24 des Gilets jaunes.

Mis en place depuis deux samedis, le périmètre d'interdiction de manifester va être reconduit samedi 27 avril à Lyon de 12h à 20h. “Depuis plusieurs semaines, les manifestations dites des « Gilets jaunes » perturbent tous les samedis le centre-ville de Lyon et engendrent des atteintes répétées aux personnes et aux biens, qui se concentrent notamment sur les commerces et le mobilier urbain.(...) Cet arrêté a pour objectif de concilier trois libertés individuelles : liberté d’aller et venir, liberté de commercer et liberté de manifester”, a déclaré la préfecture. Cette dernière a estimé que la mesure “s’est avérée efficace”, les week-ends précédents. “En effet, les dégradations ont significativement baissé, les manifestations ont pu se tenir, malgré l’interpellation de deux individus pour violences, et l’activité commerciale du centre- ville a peu été impactée”, a-t-elle estimé.

Ce samedi, le périmètre sera délimité par les voies suivantes : rue de la République, place de la République, rue Joseph Serlin, rue Paul Chevanard, rue de Brest, rue Émile Zola, rue Colonel Chambonnet. (excepté les rues Joseph Serlin et Colonel Chambonnet).

Comme la semaine dernière, l’accès à ce périmètre ne sera pas contrôlé “afin de faciliter les déplacements à proximité des rues de grande fréquentation et des commerces”. Toutes les personnes manifestant à l'intérieur de la zone sera verbalisée, préviennent les services de l'état (amende de quatrième classe, soit 135 €).