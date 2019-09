Lyon : le nombre de naissances en baisse en France, et dans le Rhône ?

719 000 personnes sont nées en France métropolitaine en 2018. C’est 24 000 de moins qu’en 2016. Et dans le Rhône, le phénomène est-il le même ?

Depuis plusieurs années, il y a de moins en moins de naissances en France. 719 000 personnes en 2018 sont nées sur le territoire métropolitain selon un rapport de l’INSEE. Contre 743 000 deux ans plus tôt. La tendance est la même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, 90 300 personne ont vu le jour dans la région en 2018, soit 1740 de moins que deux ans plus tôt.

Des différences sont à noter dans les départements. Si les naissances baissent dans la Loire, dans l’Isère et dans la Drôme, elles augmentent sensiblement en Haute-Savoie par exemple. Et dans le Rhône ? "Le Rhône résiste bien", selon l’INSEE. 25510 personnes sont nées dans le Rhône en 2018, contre 26120 en 2016. Le Rhône enregistre 14,2 naissances pour 1 000 habitants et l’âge moyen de la mère à la naissance, en 2018, est de 31,4 ans.