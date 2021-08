Lyon : le nombre de décès sur les routes de France en hausse par rapport à juillet 2020

La sécurité routière a dévoilé les chiffres pour le mois de juillet. 313 personnes sont décédées sur les routes de France, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. Cela s'explique en partie par l'augmentation du trafic plus important en 2021.

313 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en juillet dernier indique l'ONISR, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Un nombre en hausse par rapport à 2020 (293, +7 %). Cette augmentation de la mortalité peut s'expliquer par un trafic plus important en 2021 par rapport à l'an passé (+10 % selon Cerema), avec un effet plus important de la crise sanitaire .

Si l'on compare avec 2019, on constate une baisse du nombre de tués sur les routes (328, -5 %). D'autres indicateurs sont supérieurs à l'année dernière et inférieurs à il y a deux ans sur ce même mois de juillet : le nombre d'accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre (5 006 en 2021, 4 970 en 2020 et 5 287 en 2019) et les personnes blessées (6 609 en 2021, 6 386 en 2020 et 6 792 en 2019).

Hausse des décès chez les automobilistes

En revanche, le nombre de décès chez les automobilistes a augmenté par rapport à juillet 2019 (153, +7), tout comme celui des usagers de deux-roues motorisés (77, +3) et des moins de 18 ans (23, +5).

La mortalité piétonne a diminué en juillet 2021. Elle s'élève à 31 personnes tuées, soit 1 de moins qu’à la même époque l'an dernier et 10 de moins qu’en 2019. Il en est de même pour les cyclistes (23 décès, contre 29 en 2020 et 22 en 2019).

