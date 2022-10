Lyon : le métro B sera fermé tout le week-end

En raison des travaux de prolongement du métro B, la ligne est complètement à l'arrêt ce week-end.

Les travaux de prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval se poursuivent à Lyon, engendrant des complications pour les voyageurs. Ainsi, depuis le mois de septembre, les rames automatiques ne circulent plus les lundis, mardis et mercredis soir. Durant ce week-end des 29 et 30 octobre, le métro B est complètement à l'arrêt pour favoriser l'avancement du chantier.

Deux jours à l'arrêt

Prévue de longue date, la fermeture du métro B sur deux journées complètes ce samedi 29 et dimanche 30 octobre est suppléée par la mise en place de bus relais. Ils circulent toutes les 10 minutes sur des itinéraires de remplacement. Toutes les stations sont desservies, de Charpennes à la gare d'Oullins. Rendez-vous sur l'appli TCL ou calculez votre itinéraire de remplacement sur tcl.fr.