En début de semaine à Lyon, un étudiant de 18 ans a été victime du vol de son sac à dos. Celui-ci a pu être retrouvé grâce à la géolocalisation de ses Airpods.

Mardi 25 octobre, un étudiant a été victime d'un vol aggravé dans une université située dans le 7e arrondissement de Lyon. Âgé de 18 ans, le jeune homme déjeunait dans un restaurant universitaire, sac à dos à ses pieds. Quelques instants plus tard, son sac avait disparu et il faisait appel à la police. Le sac contenait son portefeuille avec cartes bancaires et papiers d'identité, un Macbook, des Airpods et 60 euros.

La géolocalisation pour retrouver les auteurs du vol

C'est finalement grâce à la géolocalisation des écouteurs que le jeune homme et la police ont retrouvé le sac et les deux suspects. Sans domicile fixe, les deux hommes suspectés ont été interpellés. Ils avaient utilisé les moyens de paiement pour faire différents achats. Le premier a reconnu le vol et le second l'utilisation d'une carte bancaire de la victime. Présenté au parquet le jeudi 27 octobre, l'auteur du vol a été écroué et condamné à six mois de prison. Le second fait l'objet d'un ordonnance pénale délictuelle. Il s'agit d'un procédure pénale simplifiée, sans procès, qui s'applique à certains délits, de faible gravité et sans récidive.