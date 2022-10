Equita Lyon 2022 : le programme des deux derniers jours

La 28e édition du salon Equita Lyon 2022 entre dans ses deux derniers jours. Découvrez le programme des 29 et 30 octobre de ce salon consacré au cheval.

Depuis mercredi 26 octobre, les amoureux du cheval et les curieux peuvent se rendre à la 28e édition du salon Equita Lyon à Eurexpo. Au programme, des concours, des spectacles, des démonstrations et même des conférences sur des thématiques liées au monde équin. Nous avons sélectionné pour vous quelques temps forts du week-end, en dehors des grands spectacles et finales, qui sont complet depuis l'ouverture du salon.

Samedi 29 octobre

Jusqu'à 22h30 : animations pour les enfants : baptême poneys / initiation à poney ; les animaux de Marino ; moulage, dessin ; les métiers du cheval / questions pour un cavalier ; le quizz poney - pansage ; Longines kids corner ; carrousel ; médiation animale.

ountain trail, que l'on peut traduire comme "parcours d'obstacles de montagne". L'occasion de voir à l'oeuvre des cavaliers et leurs chevaux entraînés au saut d'obstacles naturels.

De 13h40 à 15h20 : finale du concours Padd tour Land Rover. Saut d'obstacle de hauteur 115 cm. Les cinquante meilleurs cavaliers de ce concours se retrouvent après plusieurs étapes en amont de cette finale.

De 17h30 à 18h : conférence sur le thème "De la tête à la queue : comment est fait le dos de mon cheval, que faire s'il lui fait mal ?"

Dimanche 30 octobre

De 8h30 à 19h : animations pour les enfants : baptême poneys / initiation à poney ; les animaux de Marino ; moulage, dessin ; les métiers du cheval / questions pour un cavalier ; le quizz poney - pansage ; Longines kids corner ; carrousel ; médiation animale.

À partir de 8h30 : Equita Lyon et le comité régional Auvergne Rhône-Alpes accueillent les meilleurs cavaliers de la région pour un championnat régional de saut d'obstacles.

De 10h à 11h30 : conférence d'Émilie Sureau sur le thème "L'histoire du western français".

De 17h45 à 18h30 : démonstration de para-dressage. L’équitation handisport est au programme des Jeux Paralympiques où elle est gérée par la Fédération Équestre Internationale. L’équitation est le seul sport paralympique auquel hommes et femmes participent selon les mêmes conditions et où le cavalier ou la cavalière ainsi que le cheval sont déclarés médaillés paralympiques.

Le succès du salon Equita (vidéo)

Invitée de l'émission 6 Minutes Chrono, Sylvie Robert, la directrice d'Equita Lyon, nous dévoilait en début de semaine les raisons du succès de ce salon.

Retrouvez tout le programme ici. Le salon est ouvert samedi 29 octobre de de 8h30 à 22h30 et dimanche 30 octobre de 8h30 à 19h. Billetterie : 13 à 22€.