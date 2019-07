Lyon : le Marseillais ciblait les femmes pour voler leur carte bleue

Un Marseillais a été arrêté dans sa ville. Début 2019, il a volé plusieurs cartes bleues à des femmes à Lyon, employant toujours le même mode opératoire.

Le 15 juillet, un homme de 37 ans, déjà connu pour 66 antécédents judiciaires, a été arrêté par la Police-Secours à Marseille. Entre le 19 et le 21 janvier 2019, il aurait volé les cartes bancaires de trois femmes dans le 1er, 4e et 6e arrondissement de Lyon. Son mode opératoire était toujours le même. Il les repérait lorsqu'elles se rendaient à des distributeurs automatiques pour retirer des espèces et il dérobait leur carte bancaire. L'homme réalisait ensuite des retraits et achats avec. Le préjudice total est estimé à 1 060 euros.

Il a reconnu partiellement les faits et est convoqué devant la justice début 2020.