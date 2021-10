Lyon : le Lou Rugby se déplace à Montpellier pour se relancer

Muselé par la défense du Stade Français le week-end dernier, le Lou doit se relancer ce samedi sur la pelouse de Montpellier, un cador du Top 14 qui manque de régularité en ce début de saison.

Cette saison le Lou a les moyens pour réaliser de très grands matchs et faire tomber les meilleures équipes du Top 14. Les hommes de Pierre Mignoni l’ont prouvé en infligeant à Toulouse, le leader du championnat, sa première défaite de la saison. Néanmoins les Lyonnais manquent de régularité et alternent donc le bon et le moins bon depuis le début de la saison.

Après huit journées le club lyonnais pointe pourtant à la 3e place du championnat, derrière Toulouse et Bordeaux-Bègles, avec quatre victoires et autant de défaites. En manque de régularité également, son adversaire du jour, Montpellier, est un peu plus loin au classement, à la 8e place avec trois victoires, un nul et quatre défaites.

Huit changements et une première

Mais, à l’inverse du Lou, défait le week-end dernier par le Stade Français (23-18), les Montpelliérains restent sur une victoire importante sur la pelouse du Racing. Programmé à 17 heures, le match entre une équipe qui veut reprendre sa marche en avant et une autre qui veut confirmer s’annonce palpitant.

Suite à la défaite en Île-de-France et en raison du départ en sélection nationale de plusieurs cadres, l’entraîneur lyonnais a procédé à huit changements dans son XV de départ. L’ouvreur néo-zélandais Lima Sopoaga sera notamment titularisé pour la première fois.