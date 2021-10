L’Opéra de Lyon se sépare de ses vieux costumes, une grande vente se déroule ce samedi 

L’Opéra de Lyon veut donner une seconde vie aux costumes de ses anciens spectacles. Un certain nombre de pièces uniques, réalisées à la main par des artisans, sont donc vendues ce samedi dans son entrepôt.

Besoin d’un déguisement unique pour le soir d’Halloween ? Ne cherchez plus, la perle rare de votre soirée déguisée se trouve peut-être à Corbas, entre les murs de l’entrepôt de l’Opéra de Lyon. Tout au long de la journée, ce samedi 30 octobre, l’institution lyonnaise se sépare de costumes créés pour ses anciens spectacles.

Des costumes pour toutes les bourses

Fabriquées à la main par "une équipe d’artisans aux savoir-faire sans pareil", les pièces sont uniques et ont la particularité d’avoir été portées lors des représentations de la compagnie de l’Opéra de Lyon. Du côté des prix il y en a pour toutes les bourses, certains accessoires pouvant se vendre à moins de 10 euros quand d’autres, plus recherchés et travaillés, peuvent dépasser les 100 euros. Il faudra donc chiner parmi les portants de froufrous, de robes et de tuniques pour trouver votre perle rare.

La vente, accessible sur présentation d’un pass sanitaire, se déroule jusqu’à 18 heures au 15 avenue du 24 août 1944, à Corbas. N’oubliez pas de venir avec votre propre sac pour repartir avec vos achats.