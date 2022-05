Vénissieux : les enseignants occuperont le lycée Marcel Sembat le 2 juin

Les enseignants du lycée Marcel Sembat à Vénissieux occuperont l'établissement le 2 juin à partir de 18h30. Ils souhaitent alerter le rectorat sur l'obtention de moyens pérennes pour assurer de bonnes conditions d'apprentissage des élèves.

Au lycée Marcel Sembat de Vénissieux, les enseignants se mobilisent. Le jeudi 2 juin à partir de 18h30, ils occuperont, en compagnie des représentants des parents d'élèves et avec des collègues du lycée professionnel Seguin, l'établissement.

Après deux jours de grève au mois de mars, ils réclament à nouveau auprès du rectorat des moyens pérennes pour assurer les bonnes conditions d'apprentissage aux élèves. Concrètement, ils souhaiteraient "des réductions d’effectifs et des heures postes pour garantir l’encadrement adéquat", "un deuxième poste de CPE fixe et à temps complet" et "des AED supplémentaires", mais aussi "des professeurs remplaçants nommés en temps et en heure".

Les enseignants appellent leurs collègues des lycées de quartiers populaires à se joindre à leurs actions. Le 14 juin à 13 heures, ils se rassembleront également au rectorat.