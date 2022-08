Lyon : le coût du stationnement pour vélo explose dans les parkings LPA

Depuis ce lundi 1er août, stationner son vélo dans un parking LPA est désormais beaucoup plus cher. Le coût des abonnements annuel vient de passer de 38,95 euros à 60 euros.

Actée en janvier 2022, l’augmentation du coût du stationnement pour les vélos dans les parking de Lyon Parc Auto (LPA) est effective depuis ce lundi 1er août. La société d’économie mixte présidée par le vice-président de la Métropole de Lyon à la voirie et aux mobilités a décidé de faire passer le coût de son abonnement annuel pour les cyclistes de 38,95 euros à 60 € par an. Pour les utilisateurs de vélo cargo la note est plus salée et fait plus que doubler puisque la tarification pour un an passe de 38,95 à 120 €.

Le paiement à l’heure n’étant pas possible dans les parking LPA pour stationner votre vélo, il faut vous reporter sur le tarif journée ou semaine, même si vous ne souhaitez laisser que quelques heures votre deux roues à l’abri. Pour une journée il vous en coûtera 2 € avec un vélo normal et 4 € avec un vélo cargo. Pour une semaine ces tarifs passent à 6 et 12 €, pour un mois c’est 10 et 20 €.

5 000 places disponibles d'ici 2026

Par ailleurs, LPA accélère pour augmenter son offre de places disponibles dans ses parkings. En février, la société avait annoncé que 700 nouvelles places seraient ouvertes d’ici la fin de l’année 2022. Alors qu'actuellement le parc est composé de 2 300 places, l’objectif est d’atteindre 5 000 places d’ici 2026. Ces nouvelles places de parking se feront au détriment des conducteurs de voitures dans une moindre mesure : 96 emplacements de voitures disparaîtront... sur un total de 18 000.

Une volonté qui répond aux ambitions de la Métropole de Lyon de disposer de 15 000 places de stationnement sécurisé pour les vélos à travers son territoire d’ici la fin du mandat.

