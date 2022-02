Lyon : nouveaux parkings, stationnement, bornes de recharge, LPA dévoile ses grands projets pour 2022

Les bornes de recharge électriques, le stationnement des vélos, l'autopartage prennent de l'ampleur, dans les grandes orientations présentées par Lyon Parc Auto, l'opérateur de stationnement lyonnais, mercredi 2 février.

L'opérateur du stationnement à Lyon, LPA (Lyon Parc Auto), a engagé une transformation en profondeur pour devenir un acteur majeur de la Métropole en matière de nouvelles mobilités urbaines et de conforts des usagers d'ici 2026. Mercredi 2 février, l'entreprise a annoncé un investissement global de 122 millions d'euros pour ses nouvelles orientations et ses principaux axes de développement.

700 places de stationnement vélos supplémentaires

Premier objectif : "devenir un acteur incontournable de l'autopartage". Ce sont 3,1 millions d'euros qui vont être engagés sur les trois prochaines années. La flotte du réseau d'autopartage Citiz va quadrupler cette année, avec notamment 100 stations réparties dans l'ensemble des communes de la métropole. Ensuite, LPA va mettre à disposition 700 places de stationnement vélo supplémentaires d'ici fin 2022. Au total, dans les différents parcs de Lyon et Villeurbanne, 2 000 places seront disponibles. Parallèlement, les services mis à disposition des cyclistes, comme ceux aperçus au parc Saint-Antoine, seront également développés dans d'autres parcs.

94,7 millions d'euros investis dans les parkings

Autre souhait affirmé par LPA, la transformation "des parkings en espaces de vie et de services". En d'autres termes, LPA espère bouleverser l'expérience client, en créant des espaces de réunion, des ateliers de réparation vélo ou encore des douches dans ses parcs. 94,7 millions d'euros vont ainsi être investis en trois ans dans la rénovation, la transformation, l'entretien et la mise en conformité des parkings. Par ailleurs, avec un budget de 850 000 euros, LPA entend doubler le nombre de points de charge destinés aux véhicules électriques. Ainsi, 140 bornes de charge vont être créés d'ici fin 2022, répartis dans les parcs Gros Caillou, République, Célestins, Terreaux, Morand, Berthelot, Tony Garnier et Fosse aux Ours.

"Vers une métropole décarbonée"

"L'ensemble des nouvelles orientations prises par LPA concourent à un objectif unique et de long terme : participer activement, face à l'enjeu climatique, à l'accomplissement de la transition vers une métropole décarbonée, respirable et apaisée. LPA et ses collaborateurs ont à coeur de s'engager au service de la résilience du territoire et en faveur d'une meilleure qualité de vie de ses habitants", souligne Fabien Bagnon, président de LPA et vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie ou encore des mobilités.

