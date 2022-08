Nouvelle vague de chaleur, jusqu’à 39 degrés attendus à Lyon cette semaine

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Dans le Rhône, on parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. Photos © Antoine Merlet

Une troisième vague de chaleur estivale va toucher Lyon cette semaine. La vigilance canicule jaune est activée depuis ce lundi à Lyon où les températures devraient grimper jusqu’à 39°c en milieu de semaine.

La canicule est de retour à Lyon cette semaine après une vague de chaleur déjà très intense, qui s’est terminée il y a une semaine. 35 à 39 degrés en journée, et des nuits étouffantes sont annoncés sur la ville à partir de ce lundi 1er août et jusqu’en fin de semaine.

À l’exception du Var, cette 3e vague de chaleur estivale touche tous les départements du quart sud-est de la France, qui sont soit en vigilance orange, comme la Drôme et l’Ardèche, soit en vigilance jaune canicule, comme le Rhône. Selon les prévisions de Météo France, l’intensité et la durée de ce "nouvel épisode caniculaire […] seront moindres que celles de l'épisode précédent", qui a duré deux semaines au coeur du mois de juillet.

Le pic jeudi

Les températures seront moins importantes, mais il devrait tout de même faire 39°c à Lyon ce jeudi. Avant cela 35°c sont attendus à Lyon ce lundi et mardi, et 37°c mercredi. La nuit, les minimales seront de 19 à 22°c cette semaine. À partir de vendredi les maximales commenceront à baisser pour redescendre autour de 33°c. Quelques averses pourraient également apporter un peu de fraîcheur en ville vendredi.

Durant cette période de fortes chaleurs, Météo France recommande de veiller sur les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. La déshydratation ou un coup de chaleur (fièvre, peau chaude, rouge et sèche, maux de tête, nausées) peuvent aussi toucher les sportifs et les personnes qui travaillent dehors. La prudence est donc de mise pour tout le monde.