Le taux de chômage est au plus bas en France depuis 10 ans. Le taux s’établit à 8,5 % de la population active. En revanche, il augmente légèrement à Lyon et dans le Rhône lors du 2e trimestre.

Jamais, depuis le 1er trimestre 2009, le taux de chômage n’avait été aussi bas en France. Selon les chiffres publiés ce mercredi 14 août par l’INSEE (l’Institut national de la statistique et des études économiques), le taux s’établit à 8,5 % de la population active, soit une baisse de 0,2 % par rapport au 1er trimestre 2019.

Toujours d’après l’INSEE, la France compte 66 000 demandeurs d'emploi en moins au deuxième trimestre selon l'Insee. En quatre ans, depuis le 2e trimestre 2015, quand un pic a été atteint, le taux de chômage est passé de 10,5 à 8,5 % en France.

Le taux de chômage devrait continuer à baisser en France

Le taux de chômage devrait continuer de baisser en 2019. L’institut prévoit un taux de chômage de 8,3 % en fin d'année civile.

A Lyon et dans le Rhône, les résultats sont moins bons lors de ce 2e trimestre 2019. Au 1er trimestre 2019, le département du Rhône avait vu son nombre de chômeurs baisser de 0,4 %.

+0,7 % dans le Rhône en catégorie A

Au deuxième trimestre 2019, dans le Rhône, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) augmente de 0,7 % sur un trimestre (soit +700 personnes) et diminue de 0,1 % sur un an.

Dans la Métropole de Lyon, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) augmente de 0,6 % sur un trimestre (soit +490 personnes) et de 0,1 % sur un an.

Au 1er trimestre 2019, le taux de chômage dans le département du Rhône était de 7,6 %.