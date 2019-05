Lyon : la station de tramway Debourg va retrouver sa place initiale

Déplacée depuis septembre 2018 dans le cadre des travaux du T6, la station Debourg va retrouver sa place d'origine ce lundi.

Depuis septembre 2018, la station de tramway Debourg avait été provisoirement déplacée dans le cadre des travaux de raccordement des lignes de tramway T1 et T6 dont Debourg sera le terminus commun. À partir du lundi 3 juin prochain, la station Debourg du T1 va retrouver son emplacement initial à l’angle des avenues Jean Jaurès et Debourg. La nouvelle ligne de tramway T6 entre Lyon et Bron (Hopitaux Est) devrait être opérationnelle fin 2019.