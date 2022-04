Lyon : la Run in Spirit fait son grand retour

Après 2 ans d'absence pour cause de COVID, la course oecuménique fait son grand retour. Et cette année encore, l'inclusion est au coeur du projet.

Au Pub Danois, au pied des 24 colonnes de palais de justice, la soirée de lancement de la 5ème édition de la course Run In Spirit. Après un verre de bienvenue, Michel Pakloglou organisateur de la course se souvient de la genèse. "Il y a 5 ou 6 ans, avec le cardinal Barbarin (ancien évêque de Lyon, NDLR) nous étions à Anaphore en Egypte pour une rencontre oecuménique, qui réunit coptes et chrétiens. On courait dans le désert égyptien et on priait," se rappelle-t-il. "Puis on se regarde et on se dit: ''ça serait bien de réunir les chrétiens dans un lieu autre qu'une église.'' Et cette course est né."

Run in spirit, course "ouverte à tous"

Après une petite vidéo, Marie-Ange Denoyel, trésorière de la course précise quelques points sur la course. "Au départ, il y a 5 ans, on avait organisé la course le le 2 juin (journée des martyres chrétiens de Lyon, NDLR). Mais cette date à deux inconvénients majeures: déjà, le mois de juin est celui des vacances donc avec peu de personnes pour assister à la course. Mais aussi ce mois est généralement chaud. donc le mois d'avril est propice à cette course," indique-t-elle.

La run in spirit est un évènement sportif "ouverte à tous: les coureurs, les familles et les personnes handicapées. Il n'y a pas de contrainte physique ou budgétaire," confie-t-elle. Ainsi, le parcours sera "adapté aux fauteuils roulants. Bien sûr le parcours ira dans le 5ème arrondissement et montra un peu. Mais nous faisons tous pour que les personnes atteints de handicap pourront participer." La course courir pour elles, qui a lieu le 30 mars, est aussi inclusive. En effet, les hommes pourront aussi participer à cette course de sensibilisation aux cancers féminins. La rue in spirit aura lieu le samedi 30 avril, pour s'inscrire voici le lien.