Lyon : la marche pour le climat du 8 décembre est maintenue, mais adaptée

Suite à la mobilisation des Gilets jaunes en France, la question du maintien de la Marche pour le climat à Lyon le 8 décembre s’est posée. Elle aura bien lieu, mais son parcours sera adapté.

La troisième Marche pour le climat aura bien lieu à Lyon ce 8 décembre. Depuis quelques jours, la question de son maintien dans le contexte actuel se posait, avec d'un côté la mobilisation des Gilets jaunes et de l'autre la Fête des lumières. Après des discussions avec la préfecture, la marche du 8 décembre à Lyon est maintenue, néanmoins son parcours sera adapté. Elle ne partira pas des Terreaux, mais de la place Jean-Macé (Lyon 7e), à 10h30. Pour les organisateurs, cet événement doit rester “populaire et 100 % non violent”, les deux premières marches ayant réussi à réunir à chaque fois 15 000 personnes sans le moindre incident. Cette marche est organisée alors que la COP24 se déroule actuellement à Katowice en Pologne. À Lyon, le mot d'ordre sera “Urgence climatique, justice sociale : même combat !” avec une volonté affichée d'aller vers une transition écologique et solidaire.