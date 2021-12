Incendie du Vieux-Lyon : une pétition à 37 000 signatures pour aider l'homme SDF qui a sauvé le brocanteur

Dans l'incendie d'un commerce d'antiquités, lundi 29 novembre, un homme sans domicile a porté secours au commerçant menacé par les flammes. Une pétition demande un travail et un logement pour cet homme.

Plus de 37 000 signatures. La pétition lancée pour Fabrice, l'homme qui a sauvé le brocanteur dans l'incendie de son commerce, attise la solidarité. Les signataires demandent que l'homme "soit décoré par les instances et qu’il puisse bénéficier d’un travail et d’un logement". Lancée il y a 4 jours, la pétition est adressée au maire de Lyon et au préfet Pascal Mailhos.

Lundi 29 novembre, un impressionnant incendie se déclenchait dans un commerce d'antiquités du Vieux-Lyon. Un important dispositif de sapeurs-pompiers avait été déployé pour mettre un terme à l'incendie, et le feu avait fait un blessé léger. Seulement léger, car un homme, Fabrice, sans-domicile, a pénétré dans le bâtiment pour porter secours au brocanteur, témoigne-t-il à BFM Lyon.