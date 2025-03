Plusieurs travaux de sécurité et de confort des usagers ont été engagés par la Ville de Lyon dans la Halle Tony Garnier pour un moment supérieur à 2 millions d'euros.

La Halle Tony Garnier, salle de concert emblématique lyonnaise (7e arr.) et dont le bâtiment est classé au registre des Monuments historiques depuis les années 70, fait l'objet de travaux. Les dernières rénovations dataient de 2000 et la Ville de Lyon a donc décidé d'engager une modernisation face à la vétusté de certains équipements.

Premièrement, une rénovation du système de sonorisation de sécurité a été effectuée entre fin 2023 et août 2024 pour un coût de 200 000 euros. Jusqu'en 2025, pour 1,8 million d'euros, des travaux ont permis la modernisation des groupes froids. Les anciens, installés il y a plus de 20 ans, connaissaient des "pannes et dysfonctionnements", affirmait la Ville en 2023.

Enfin, le renouvellement des cellules haute tension et des disjoncteurs principaux doit se poursuivre jusqu'à l'été prochain pour un coût de 360 000 euros. Au total, ces aménagements ont nécessité 2,36 millions d'euros à la Ville et "permettent notamment d’optimiser les espaces et de réduire de moitié le temps de chauffe de la Halle", ajoute la collectivité dans un communiqué. Bien entendu, la dernière phase de travaux n'empêche pas la tenue de concerts et de spectacles.