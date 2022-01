Métropole de Lyon : la société Visiativ veut recruter 160 collaborateurs

En 2022, la société Visiativ va recruter en masse pour ses sites français.

L'entreprise Visiativ, spécialisée dans la création de plateformes numériques pour les entreprises, est l'un des fleurons de la métropole lyonnaise. Basée à Charbonnières-les-Bains, la société est dirigée par Laurent Fiard, son président directeur général, également président du Medef du Rhône. Alors que son chiffre d'affaires sur l'exercice 2021 sera annoncé dans quelques jours, l'entreprise a déjà indiqué son intention de recruter plus de 160 collaborateurs pour 2022.

Stratégie globale

Avec un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros en 2020, l'entreprise cotée en Bourse roule sur de bons rails. Il y a quelques jours, ses dirigeants ont présenté leurs ambitions pour 2022. Afin de poursuivre son développement, plus de 160 personnes vont être recrutées en 2022 dans les domaines de la distribution, l'édition et le conseil. Les postes seront ouverts en Île-de-France ainsi qu'en régions lyonnaise, nantaise et toulousaine. L'entreprise met également l'accent sur la formation, ce qui passe par le recrutement de nombreux jeunes en alternance (prochaines candidatures en mars).

Membre du collectif d'entreprises #jenesuispasuncv, l'entreprise lyonnaise a également signé la Charte de la diversité. "Cet engagement renforce sa politique volontariste en faveur de la diversité à travers ses actions de recrutement, de gestion des carrières et de sensibilisation du management. Devenir signataire permet d’avoir un cadre commun pour déployer des actions en faveur de la non-discrimination et encourager la diversité en termes de genre, âge, origines ethniques, orientation sexuelle et handicap", décrit la société dans un communiqué de presse. Actuellement, Visiativ emploie 1000 collaborateurs en Belgique, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Maroc, au Royaume-Uni et en Suisse.