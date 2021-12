Foot : l'entraîneur de Lyon - La Duchère démis de ses fonctions, un nouveau coach déjà nommé

Nicolas Le Bellec n'est plus l'entraîneur de Lyon - La Duchère, qui joue actuellement en National 2 (4e division). L'entraîneur des U18 du club, Jordan Gonzalez, 31 ans, le remplace.

A 31 ans, Jordan Gonzalez est le nouvel entraîneur de Lyon - La Duchère, qui joue actuellement en National 2 (4e division). Jusqu'à présent, il était responsable du pôle formation U16-U18 et entraîneur de l’équipe U18. Il remplace Nicolas Le Bellec, démis de ses fonctions après une première partie de saison décevante du club en National 2.

Gonzalez est notamment passé par le Cascol d'Oullins et pas le FC Lyon, où il a entrainé l'équipe U19 et U17. Il est arrivé en 2019 à Lyon - La Duchère, lorsque le club lyonnais évoluait en National 1 (3e division).

"Sa parfaite connaissance du club, son expérience et l’ambition de sa jeunesse devront mener Jordan Gonzalez à éloigner le plus rapidement possible l’équipe de la zone de relégation et obtenir des résultats plus conformes aux objectifs fixés par la direction du club pour cette saison", explique le club dans un communiqué.

En 2020, Jordan Gonzalez avait participé à Tant qu'il y aura des Gones, l'émission de notre partenaire O&L , une émission à retrouver ci-dessous :