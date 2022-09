Lyon : la carte bancaire comme titre de transport semble séduire les usagers des TCL

3 600 nouvelles bornes de paiement par carte bancaire ont été installées dans les bus, tramways et à l’entrée des portiques des métros. (Photo Hadrien Jame)

Mis en place fin mai 2022, le paiement par carte bancaire à bord des transports en commun lyonnais séduit les usagers. 1 million de paiements auraient été effectués en trois mois.

Sobrement intitulé "TCL Carte Bancaire", le service mis en place par Sytral Mobilité le 30 mai, l’organisateur des transports en commun lyonnais, permet aux usagers "d’utiliser une carte bancaire sans contact comme titre de transport". Concrètement, "les voyageurs présentent leur carte de paiement dotée de la technologie sans contact sur le valideur pour procéder à l’achat. Une fois le paiement accepté, la carte de paiement se substitue au titre de transport".

En trois mois, le dispositif a remporté un franc succès auprès des usagers selon le président de la métropole de Lyon. Sur son compte Twitter, Bruno Bernard affirme qu’1 million de paiements ont déjà été effectués via les "3 600 valideurs" rouge installés dans les bus, tramways et à l’entrée des métros et funiculaires.

💳🎫 Succès de l'Open Paiement sur notre réseau de transport en commun ! La millionième validation par carte bancaire sur le réseau TCL a été faite cet après-midi

👉 Paiement sans contact 1,9 € pour une heure de trajet sur notre réseau.@TCL_SYTRAL pic.twitter.com/2cLMTxmbkd — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 2, 2022

Les tarifs appliqués sont les mêmes que ceux proposés aux bornes, soit 1,90 euro pour un titre de transport d'1 heure sur le réseau. Le plafond journalier est fixé à 6 euros, l'équivalent du prix d’un ticket journée. En cas de contrôle, il vous suffit de présenter votre carte de paiement aux agents, celle-ci faisant office de justificatif.