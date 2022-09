Ain : un nouvel élevage de volailles décimé par la grippe aviaire

Après un premier élevage en fin de semaine dernière, un nouveau groupe de volailles a été décimé par la grippe aviaire dans la Dombes (Ain).

En fin de semaine dernière, les services de la protection des populations de l'Ain avaient constaté un un foyer de grippe aviaire dans un élevage de canards situé dans la Dombes. Un deuxième foyer a été découvert dans un élevage de volailles à Saint-Paul-de-Varax. Une nouvelle fois, une mortalité anormalement élevée a alerté les services sanitaires.

En raison des des risques de diffusion du virus, l’élevage complet a été dépeuplé ce vendredi et une enquête épidémiologique immédiatement lancée. Le foyer est en cours de désinfection et ne doit être approché par personne. A noter que les zones de protection (3 km autour du foyer), de surveillance et de lutte (10 km autour du foyer) sont sur les mêmes communes que celles concernées par le foyer de Saint-Nizier-le-Désert*.

Un arrêté pris concernant la chasse au gibier

De plus, un arrêté préfectoral limitant les activités cynégétiques a été signé ce jour : la chasse au gibier d’eau et au gibier à plumes est interdite dans certaines communes. Cette dernière redeviendra possible si aucun cas d’influenza aviaire n’est constaté pendant 8 jours, sauf dans les zones définies à l’article L. 424-6 du code de l’environnement (marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau). Toutes les restrictions seront supprimées lors de la levée des zones de protection et de surveillance.

*Les communes concernées : Chalamont, Dompierre-sur-Veyle, Le Plantay, Marlieux, Saint-Nizier-le-Désert, Saint-Paul-de-Varax, Bouligneux, Certines, Chatenay, Chatillon-la-Palud, Condeissiat, Crans,Druillat, La Chapelle-du-Chatelard, La Tranclière, Lent, Rignieux-le-Franc, Romans, Saint-André-le-Bouchoux, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Georges-sur-Renon, Saint-Germain-sur-Renon, Sandrans, Servas, Varambon, Versailleux, Villars-les-Dombes, Villette-sur-Ain.

A lire sur le même sujet :