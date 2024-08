La première compétition de natation en eau libre de France revient à Lyon, proposant des parcours de 1 à 7 kilomètres dans le Rhône.

Lyon s'apprête à accueillir la huitième étape de l'Open Swim Stars pour la dixième année consécutive. Premier circuit de nage en eau libre grand public de France, l'événement va permettre aux Lyonnais de nager dans le Rhône les 31 août et 1er septembre. L'objectif est notamment de promouvoir une pratique sportive éco-responsable et de sensibiliser à la protection de l’eau et de l'environnement.

Quatre parcours pour nager à travers Lyon

Pendant ces deux jours, quatre épreuves de 1, 3, 5 et 7 kilomètres sont ainsi proposés à Lyon. Les trois premières courses se feront le dimanche entre 8 et 13 heures. Celle de 1,1 kilomètre est d'ailleurs organisée au profit de l'association de lutte contre les cancers féminins Courir pour Elles. Le départ se fera au pont Morand et l'arrivée face à l'Hôtel Dieu. Le 3 kilomètres se fera quant à lui de l'Hôtel Dieu au Parc des Berges et le 5 kilomètres du pont Churchill au même parc.

Carte des quatre parcours lyonnais.

La plus grande course de 7 kilomètres est prévue ce samedi 31 août. Les participants partiront de la Cité Internationale à 17h30 après un court briefing. Chaque soir, des récompenses seront remises pour chacune des courses aux meilleurs nageurs. Les inscriptions sont encore ouvertes sur la billetterie en ligne moyennant 22, 36, 40 ou 55 euros.

