Lyon : la 4G disponible dans les stations de métro TCL

Depuis ce 9 septembre, les stations de métro du réseau TCL de Lyon sont connectées en 3G et 4G. Il est possible de surfer sur Internet en mobilité dans les stations des lignes A, B, C et D et funiculaires.

Après les essais des dernières semaines, place au lancement concret. Depuis ce lundi 9 septembre, les stations des métros de Lyon (A, B, C et D et funiculaires), sont connectées en 3G et 4G (encore en rodage sur certains secteurs selon nos constatations, mais tout cela devrait être rapidement optimal). Le réseau arrivera dans les tunnels d'ici la fin de l'année 2019. Orange s'est occupé du déploiement, les autres opérateurs ont pu ensuite connecter leur équipement.

L'arrivée du réseau permettra également de renforcer l'information voyageur, mais risque d'avoir un effet négatif sur TCL. Jusqu'à présent lorsqu'un métro était en panne ou perturbé, les clients devaient attendre de sortir des tunnels pour rependre l'information ou leur colère sur les réseaux sociaux. Désormais, ils pourront même le faire en étant coincés entre deux stations. On attend désormais la première vidéo en directe d'une évacuation de la ligne D !