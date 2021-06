Lyon : "L'Expérience Via Rhôna", un événement de cyclotourisme proposé en septembre

40 communes traversées, 9 inter-communautés de commune, une grande fête populaire ... "L'Expérience Via Rhôna" propose un événement sportif ouvert à tous, construit autour du parcours proposé par l'itinéraire de cyclo-tourisme Via Rhôna. L'événement se déroulera en septembre.

"L'Expérience Via Rhôna" est décrite par ses organisateurs comme "le premier événement privé valorisant la Via Rhôna", cet itinéraire cyclable de 815 km qui s'étend du lac Léman aux plages de la Méditerranée.

Cette expérience se tiendra les 18 et 19 septembre 2021, à l'occasion des journées du patrimoine. L'événement vise en effet à mettre en avant une pratique sportive, tout en s'appuyant sur le patrimoine gastronomique, culturel, naturel et industriel offert par la région Auvergne-Rhônes-Alpes. Tout au long du parcours, les participants pourront ainsi bénéficier "d'accès privilégiés aux lieux touristiques" et apprécier les différentes "dégustations de produits locaux".

Afin d'être accessible à la fois aux familles, aux groupes d'amis et aux riverains, plusieurs parcours sont proposés :

La Citadine : Parcours de 30 km réalisé sur une demi-journée (Lyon - Miribel Jonage - Lyon)

L'aventurière : Parcours de 40-50 km réalisé sur une journée entière (Morestel - Arandon - L’île de la Serre)

L'endurante : Parcours de 180-190 km réparti sur 2 journées, réservé aux plus sportifs (Seyssel / Lyon)

"Une partie des profits réalisés lors de l'événement seront redistribués à des ONG", précise Philippe Jullien, président de l'association. Les bénéfices restants seront réservés au développement futur du projet et à la "pérennisation de futurs emplois pour les jeunes".

L'inscription à l'événement sera possible via ce site à partir du 21 juin. Les tarifs de participation seront compris entre 42 et 159€ selon le type de parcours choisi.