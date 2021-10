Lyon : la restauration de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux se poursuit

La Ville de Lyon s'est engagée mardi 5 octobre dans la deuxième phase des travaux de restauration de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux, située dans le 1er arrondissement de Lyon.

Dans la soirée du mardi 5 octobre, Grégory Doucet s'est rendu sur le site de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux, dans le 1er arrondissement de Lyon, pour "célébrer la fin de la première phase de la restauration" de l'édifice religieux. Dans le même temps, le maire de la ville a signé une convention pour lancer la seconde phase des travaux, conduits en partenariat avec la fondation Saint-Irénée.

Considéré comme l'un des bâtiments les plus remarquables du patrimoine religieux de Lyon, l'église a été classée au titre des Monuments Historiques en 1911. Elle est aujourd'hui la propriété de la Ville de Lyon. De nombreuses réhabilitations doivent permettrent de sauvegarder l'édifice, financées par un mécène anonyme, l'État et la mairie de Lyon à hauteur de 1,7 million d'euros. La première phase des travaux s'est achevée fin 2020 et concernait les façades principales et latérales ainsi que le dôme et les toitures.

La deuxième phase du chantier débutera au 1er trimestre 2022. Elle devrait se conclure mi-2023 pour un total de 2,3 millions d'euros. Les cinq chapelles latérales, qui n'ont encore jamais été restaurées, ainsi que les façades du choeur, seront notamment concernées par cette phase de réhabilitation.