Lyon : l'abonnement TCL d'avril est gratuit, mais la manipulation peu intuitive

Pour les abonnés TCL, le mois d'avril sera gratuit en raison du confinement pour cause de coronavirus COVID-19. Si certains n'ont rien à faire pour en profiter, pour d'autres, il faudra réaliser une manipulation peu intuitive et renseigner son numéro de carte bleue.

Si seulement 10 % des voyageurs sont encore présents, le réseau TCL continue de tourner à 50 %. Une condition sine qua non pour maintenir les fréquences et l'espace nécessaire entre les voyageurs durant cette période de confinement pour cause de coronavirus COVID-19. Les abonnés TCL peuvent d'ores et déjà obtenir le remboursement de la moitié du mois de mars (voir ici).

Le mois d'avril sera gratuit, mais pour l'obtenir, cela dépendra de la situation des abonnés. Pour ceux qui sont mensualisés, aucun prélèvement ne sera effectué. Pour les autres, pour l'obtenir, il faudra réaliser une manipulation peu intuitive.

Ils devront se rendre sur la plateforme e-técély, se connecter et recharger leur carte. C'est là que les choses se corsent, puisqu'il faudra entrer son numéro de carte bleue et recevoir ensuite un mail qui notifie un débit. Ce dernier ne sera pas réalisé selon Keolis : "Les gens ne seront pas débités, même s’il faudra rentrer ses coordonnées bancaires. Nous aurons un travail de pédagogie à faire là-dessus, mais il n’est pas nécessaire de faire l’avance, aucun débit ne sera fait".

Par ailleurs, il faudra toujours valider dans les bus, tramways, comme métro.